Il murale dedicato a Sergio Leone di Lucamaleonte verrà inaugurato domani

L'opera dello street artist romano in una palazzina Ater in Via Tor De Schiavi 261, palazzina F

Un altro murale colorerà i muri di Roma. Anzi, già lo fa: domani, infatti, ci sarà l'inaugurazione di un disegno di Lucamaleonte in memoria di Sergio Leone. L'appuntamento è in una palazzina Ater in Via Tor De Schiavi 261, palazzina F alle ore 11:30.