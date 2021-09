Il Monterosi pensa in grande, il presidente: “Sogno Tuscia-Roma in Serie A”

Luciano Capponi, numero uno del club neopromosso in Serie C, non si pone limiti: "Immaginate uno stadio da 20mila posti contro Roma o Inter"

Il Monterosi Tuscia non si pone limiti. Quest'anno il club di Viterbo si sta affacciando per la prima volta in Serie C ed è partito con un pareggio contro il Foggia e uno 0-4 col Bari. Ma per il presidente Luciano Capponi l'orizzonte non ha limiti: "Siamo come Cenerentola sotto una pioggia di meteoriti. La Tuscia è una parte importante del Lazio in cui ogni paese ha i suoi dialetti, costumi e usanze - dice proprio il numero uno del Monterosi a 'L'Avvenire' -. Ma pensate cosa potrebbe rappresentare per tutti uno stadio di 20 mila posti. È un sogno? Sì che lo è, ma i sogni ci vengono regalati per essere realizzati. Allora perché non iniziare a sognare la serie B e la serie A? E a immaginare partite come Tuscia-Roma, Inter-Tuscia?". Per fare questo il Monterosi si è affidato anche all'esperienza e la competenza di un dg come Fabrizio Lucchesi, che la Roma la conosce benissimo.