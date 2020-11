Il miracolo di Maradona, il Napoli e la Roma fanno la pace: Bruno Conti ai Quarteri spagnoli con una corona di fiori

La Roma renderà omaggio a Maradona. Come riporta Matteo Pinci su La Repubblica, lo farà inviando una propria delegazione ai Quartieri spagnoli, per deporre una corona di fiori sotto al murales più famoso dedicato a Diego. A incaricarsi della questione sarà Bruno Conti, che con il Pibe de Oro giocò partite indimenticabili, compresa la mitica sfida del Mundial 1982: l’ex campione romanista, oggi nei quadri delle giovanili di Trigoria, sarà accompagnato forse da qualche altro uomo della dirigenza. Non ci saranno invece calciatori: motivi di sicurezza, col rischio di assembramenti, sconsigliano che la squadra partecipi alla consegna, che nelle intenzioni vuole essere un vero e proprio omaggio al simbolo della Napoli calcistica.

E magari questa iniziativa, affatto scontata e decisa dai vertici del club giallorosso nelle ultimissime ore, potrebbe diventare un’occasione per stemperare la tensione storicamente altissima tra le due tifoserie.