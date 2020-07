Il Milan si ferma, quinto posto più vicino per la Roma: ecco quando può diventare aritmetico

La “guerra fredda” tra Roma e Milan per il quinto posto ha vissuto questa sera un passaggio importante per i giallorossi. Il pareggio dei rossoneri in casa con l’Atalanta significa sorpasso fallito. La squadra di Pioli, fermata dalla Dea a San Siro sull’1-1, si avvicina a un punto di distanza, ma resta sotto. A questo punto, aritmeticamente, con due vittorie nelle tre partite restanti la Roma sarebbe quinta. Il mini-obiettivo consentirebbe alla squadra di Fonseca di evitare i fastidiosi preliminari di Europa League, che costringerebbero altrimenti il gruppo a tornare al lavoro in anticipo di due settimane e di giocare tre partite insidiose per provare a entrare nella competizione.

Con la Juventus ad aspettare la Roma all’ultimo turno, un’eventuale vittoria del Milan con l’Atalanta sarebbe stato un problema non da poco. In questo modo, se i giallorossi riuscissero a portare a casa il bottino pieno nelle prossime due partite con Fiorentina e Torino (entrambe ormai senza obiettivi), potrebbero entrare allo Stadium il 2 agosto con la testa già rivolta al Siviglia. Mercoledì 29 dunque, contro i granata di Moreno Longo, potrebbe arrivare la conclusione auspicata. Ma attenzione. Un passo falso rimetterebbe di nuovo tutto in discussione, spostando l’inerzia dalla parte dei rossoneri. Il Milan affronterà Sampdoria e Cagliari, due partite sulla carta agevoli. Per questo motivo la Roma non può fallire assolutamente la sua occasione.