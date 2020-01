Il medico laziale Burioni su Zaniolo: “Gli auguro di guarire presto per segnare il solito gol del 7-1”

Scoppia la polemica su Twitter per alcuni post di Roberto Burioni, noto medico, professore e uno dei massimi esperti di immunologia. Star dei social network (famose le sue sfuriate contro chi è contrario ai vaccini) è un grande tifoso della Lazio. Ieri in serata si è acceso uno scambio con molti tifosi romanisti dopo alcuni tweet su Zaniolo, che aveva da poco terminato il suo intervento chirurgico al ginocchio a Villa Stuart: “Noi laziali auguriamo a Nicolò di essere in campo il prima possibile per godersi il dodicesimo anno senza trofei della sua squadra o di tornare presto in campo per segnare il solito gol del 7-1”. Ma non è finita qui: “Ripeto, auguri di pronta guarigione a Zaniolo e auguri di immense sconfitte alla Roma”. Inutile dire che i romanisti gli hanno subito risposto: “Complessato e sciacallo, essere un personaggio evidentemente rovina. Battuta irriguardosa e fuori luogo”.