Il Manchester United ufficializza l’addio di Matic: lo aspetta la Roma

Con un comunicato sul proprio sito web ufficiale, il Manchester United ha ufficializzato l'addio di 11 giocatori a cui scadrà il contratto tra pochi giorni (il prossimo 30 giugno). Tra questi c'è anche il nome di Nemanja Matic, centrocampista promesso sposo della Roma. Di seguito riportiamo la nota dei Red Devils: "Per quanto riguarda la prima squadra, è già stato confermato che Edinson Cavani, Lee Grant, Jesse Lingard, Juan Mata, Nemanja Matic e Paul Pogba lasceranno lo United. Per quanto riguarda l'Academy, cinque giocatori partiranno il 30 giugno, quando scadranno i loro contratti. Come sempre, questi giocatori continueranno a collaborare con l'Accademia per tutta la vita".