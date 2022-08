Il Ludogorets vince lo scontro diretto in campionato: 3-2 in casa del Cherno More

Venerdì la Roma ha conosciuto le avversarie del girone di Europa League. Giovedì 8 settembre i giallorossi esordiranno in casa del Ludogorets, che oggi è sceso in campo nello scontro diretto con il Cherno More nel campionato bulgaro. Una partita con tante emozioni e gol, che la squadra di Ante Simundza ha vinto per 3-2 in trasferta. Vantaggio già dopo due minuti firmato Despodov, ex Cagliari, poi il pareggio dei padroni di casa nel recupero del primo tempo con Benchaa. Nuovo vantaggio Ludogorets in apertura di ripresa con Tissera, poi il 3-1 al 66' firmato Tekpetey. Il Cherno More rientra in partita dopo 10 minuti con Serdjuk su rigore, ma non basta. I verdi di Razgrad salgono a 16 punti in sei partite, a meno due dal CSKA 1948 Sofia che però ha due partite in più.