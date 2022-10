Il Ludogorets vince il big match con CSKA Sofia: il 2-1 vale anche il sorpasso

La Roma è attesa giovedì sera dalla sfida quasi da dentro o fuori per l'Europa League, contro il Betis che ha violato l'Olimpico ipotecando il passaggio del turno e forse anche il primo posto. In questo senso sarà decisivo il match del 'Benito Villamarin', con un occhio al risultato del Ludogorests che è secondo un punto sopra i giallorossi. La squadra bulgara oggi è scesa in campo vincendo il big match di campionato in casa contro il CSKA Sofia: vantaggio di Tissera, poi il pareggio di Youga e il nuovo sorpasso di Piotrowski al 79'. Il 2-1 finale della squadra di Gencev vale anche il sorpasso proprio sul CSKA al secondo posto, a -1 dalla capolista CSKA 1948 Sofia.