Il Liverpool “copia” la Roma: la seconda maglia è uguale – FOTO

I Reds avranno un kit che ricorda tanto quella da trasferta di quest'anno di Dzeko e compagni

Alla Nike forse in questo momento non sono molto ispirati. È quello che hanno pensato un po' tutti i romanisti che hanno visto le anticipazioni della maglia da trasferta del Liverpool per la stagione 2021-2022, che è molto simile (per non dire uguale) alla seconda della Roma di quest'anno. La maglia è modello polo, con colletto e bordini delle maniche colorate. A differenziare le due divise solamente i colori del colletto (blu Liverpool, rosso la Roma) e ovviamente lo stemma. Questa è stata l'ultima targata Nike per la Roma, che invece dall'anno prossimo si affiderà a New Balance. Non è la prima volta che le maglie giallorosse sono prese come "modello": un anno fa erano diventate virali le foto del kit del Malatyaspor che aveva un fulmine trasversale proprio come quello della Roma.