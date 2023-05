Il Leverkusen ufficializza Grimaldo ma il Benfica si arrabbia: scoppia il caso

Con la testa alla sfida di giovedì contro la Roma, il Bayer inizia a pensare anche al futuro. È arrivata, infatti, l'ufficialità dell'acquisto del terzino spagnolo Alejandro Grimaldo dal Benfica. Si è, però, subito aperto un caso. Come riportato dal quotidiano portoghese "A Bola", il club portoghese non ha digerito le tempistiche dell'annuncio, arrivato nella giornata di lunedì. La squadra di Roger Schmidt sta vivendo una settimana tesa per via del derby di campionato contro lo Sporting Lisbona in programma domenica. La società, guidata dal Presidente, Rui Costa, aveva concordato con Grimaldo, di dichiarare la separazione tra le parti solamente al termine della stagione. Così non è stato e anche i tifosi non hanno preso bene la notizia. Il Benfica si sta giocando la vittoria del campionato. Attualmente è primo con 83 punti con quattro lunghezze di vantaggio sull'inseguitrice Porto.