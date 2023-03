Il labiale di Kumbulla a Fabbri dopo il rosso: “Mi ha dato un calcio prima lui”

Marash Kumbulla è sicuramente stato uno dei protagonisti (in negativo) del pomeriggio della Roma. Il centrale albanese è stato espulso, per un calcio ai danni di Berardi che era rimasto a terra nell'area giallorossa. L'arbitro Fabbri, chiamato dal Var all'On Field Review, estrae il rosso e le telecamere non si sono fatte sfuggire il chiaro labiale di Kumbulla: "Mi ha dato un calcio prima lui e dai il rosso a me?". Il riferimento è al movimento della gamba sinistra di Berardi che rimane piantata nelle parti basse dell'albanese prima del gesto di reazione di quest'ultimo.