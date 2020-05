Dziczek, giovane regista della Lazio: “Mi ispiro a De Rossi, in quarantena ho visto tutte le sue partite”

Anche per un calciatore della Lazio, Daniele De Rossi può essere un esempio. Soprattutto se sei un giovane regista che si affaccia al calcio italiano per la prima volta. È il caso di Patryk Dziczek, polacco classe 1998 di proprietà della Lazio ma in prestito alla Salernitana: “Ho passato la quarantena a guardare le partite di De Rossi – ha raccontato al quotidiano sportivo polacco Przeglad Sportowy -. Lo staff mi ha consigliato di studiarne i movimenti. Voglio prendere esempio dal meglio. Sarò felice di lottare quanto prima per un posto in A, dando uno schiaffo morale alle persone che hanno parlato male di me. In estate avevo anche un’offerta dalla Lokomotiv Mosca. Ho scelto l’Italia perché è nella top 5 europea, anche se in Russia avrei guadagnato di più. Il mio obiettivo, col prestito a Salerno, era imparare il calcio italiano. A qualcuno può far ridere il fatto che sia Serie B, ma è davvero un torneo impegnativo”.