Il Genoa molla Karsdorp e punta Zappacosta: accordo trovato col Chelsea

Trattative congelate tra Karsdorp e Genoa e i rossoblù non hanno perso tempo, mettendosi alla ricerca di un altro terzino a cui affidare le chiavi della fascia destra. Secondo quanto riporta Sky Sport, è stato trovato l’accordo tra il Grifone e i Blues del Chelsea per il prestito di Davide Zappacosta che già domani sarà in Liguria. Il terzino italiano è tornato alla base dopo la stagione passata alla Roma, senza aver trovato lo spazio desiderato a causa della rottura del crociato riportata ad ottobre. Bloccata la cessione di Karsdorp, in casa Roma tutti i discorsi riguardanti De Sciglio rimangono al momento in stand by.