Il Genoa è in Serie A: Wijnaldum si complimenta con Strootman

Con la vittoria di per 2-1 sull'Ascoli, il Genoa, dopo una sola stagione lontano dalla massima serie, fa il suo ritorno in Serie A. La festa è partita in città, ma, ovviamente, anche sui social network i giocatori rossoblù hanno manifestato tutta la loro contentezza. Tra questi vi è una vecchia conoscenza giallorossa: Kevin Strootman. L'olandese, su Instagram, ha postato una foto con la sua famiglia in campo e la data della promozione scolpita nel cuore: "06-05-2023". Nei commenti, Gini Wijnaldum si è voluto complimentare con il suo connazionale. Lo stesso hanno fatto anche altri ex romanisti. Da Torosidis a Juan Jesus: "Complimenti amico mio", si legge nel messaggio.