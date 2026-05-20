Prima la Champions, poi tutto il resto. Perché nei prossimi sette giorni la Roma non si gioca soltanto un posto nell'Europa che conta, ma anche le prime basi del proprio futuro. Un futuro che dovrà essere chiaro, organizzato e - per quanto possibile - programmato in anticipo. Tralasciando per il momento la questione direttore sportivo, a Trigoria si inizia già a lavorare anche sulla preparazione estiva. E uno dei temi più importanti riguarda la scelta del ritiro. Negli ultimi giorni aveva preso quota un’ipotesi suggestiva quanto complicata: una tournée itinerante in giro per il mondo, utile dal punto di vista commerciale ma decisamente pesante sotto l’aspetto atletico. Una soluzione che, almeno per ora, sembra essere stata accantonata. Secondo quanto riportato da Il Messaggero, sta invece prendendo sempre più corpo la pista Germania. Al momento è l’opzione considerata più concreta, tanto che il club avrebbe già avviato i primi contatti con alcune squadre per organizzare una serie di amichevoli estive. Restano comunque vive anche altre due alternative: Svizzera e Olanda. La decisione definitiva arriverà nelle prossime settimane, ma una cosa è chiara: la Roma vuole programmare tutto nei minimi dettagli. Perché il futuro, questa volta, non può permettersi improvvisazioni.