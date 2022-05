Il Foggia di Zeman fuori dai playoff di Serie C: i romanisti rispondono al boemo

Ieri il tecnico aveva parlato della Roma, di Mourinho e della finale di Conference League: i tifosi giallorossi contrattaccano con ironia

"Caro boemo era meglio non parlare male degli altri...eh", "Chi tocca Mourinho....". Questi non sono che pochi dei tweet che sono arrivati direttamente sull'account del Foggia dopo la sconfitta negli ottavi di finale dei playoff di Serie C contro l'Entella, sconfitta che ha spento ogni speranza per la squadra di Zdenek Zeman di arrivare almeno in cadetteria. Quei pochi tweet, però, sono arrivati dai tifosi della Roma che ieri hanno sentito pontificare il boemo per l'ennesima volta e contro di loro, e il proprio allenatore. "La Conference è una competizione di basso livello, Mourinho ha vinto dove si vinceva anche prima di lui", aveva detto ieri. E quindi, ecco: subito ripagato.