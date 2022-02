Il figlio di Mourinho compie 22 anni, gli auguri di papà José: “Ti voglio bene”

José junior vive oggi il suo primo compleanno da romanista e l'allenatore giallorosso gli dedica un messaggio sui social

José Mário Faria Mourinho Félix compie 22 anni. Il figlio dell'allenatore della Roma trascorre oggi il primo compleanno giallorosso, provando a ripercorrere le orme del padre. "Il 2 febbraio 2022 è un giorno speciale per un compleanno speciale. Il mio uomo compie 22 anni! Trascorri una bella giornata, ti voglio bene", il messaggio di papà José su Instagram con una serie di scatti della vita del figlio. José junior, per tutti 'Zuca', ha giocato anche lui a calcio a livello giovanile, come portiere sia nell'Inter che in squadre minori in Spagna. Il suo desiderio è quello di diventare allenatore come il padre, “in lui rivedo me stesso” ha detto più di una volta il tecnico della Roma.