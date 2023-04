Il Feyenoord piega la Roma 1-0: all’Olimpico serve la rimonta. Ansia per Dybala

Wieffer decide la sfida d'andata dei quarti di finale. Tra 7 giorni il ritorno. Vanno ko Paulo e Abraham, preoccupazione per le loro condizioni

La Roma esce sconfitta dalla sfida col Feyenoord 1-0. Decide un gol di Wieffer, tra 7 giorni all'Olimpico servirà la rimonta. Mourinho tiene in panchina Wijnaldum e c'è Pellegrini dal 1'. Il capitano ha la grande occasione per sbloccare il match su calcio di rigore ma colpisce il palo in pieno. Nella prima frazione l'altra pessima notizia è l'infortunio di Dybala che è costretto ad uscire per un problema all'adduttore. Il secondo tempo inizia malissimo. Gli olandesi vanno avanti con Wieffer al 54' e poco dopo si fa male anche Abraham alla spalla. La sfortuna perseguita la Roma e Ibanez colpisce la traversa al 63'. Finisce 1-0, i giallorossi si giocano la semifinale in casa tra 7 giorni.

Dybala va ko, Pellegrini sbaglia il rigore: 0-0 all'intervallo — Mourinho lascia fuori Wijnaldum e schiera Pellegrini e Dybala dietro a Abraham. Occasione per l'inglese che torna titolare dopo la panchina col Torino. All'8' si fa vedere la Roma. Palla morbida di Pellegrini per Cristante che di testa sporca i guantoni di Bijlow. Grande occasione per i giallorossi due minuti più tardi grazie all'ottimo break centrale di Smalling. L'inglese arriva fino al limite dell'area prima di servire Dybala fermato però al momento della conclusione. Al 25' la Joya è costretto a chiedere il cambio per un problema all'adduttore destro. Al suo posto El Shaarawy che poco dopo va a un passo dal vantaggio con una bella conclusione che finisce alta di poco. Al 41' grande chance per la Roma. Fallo di mano di Wieffer e calcio di rigore per i giallorossi, ma Pellegrini calcia sul palo.

Decide un gol di Wieffer: tra 7 giorni il ritorno — Il secondo tempo parte con un cambio: fuori Pellegrini ed entra Wijnaldum. Il Feyenoord va avanti al 54' con Wieffer che calcia dalla distanza e trova il gol. Arriva la risposta della Roma con Ibanez, ma è sfortunato il centrale che anticipa Bijlow e colpisce in pieno la traversa. Al 58' arriva un altro infortunio per i ragazzi di Mourinho. Dopo Dybala si fa male anche Abraham. Per l'inglese problema alla spalla. Al 70' altra grande occasione con El Shaarawy che da buona posizione sbaglia con il piatto destro e non centra la porta. Si rivede in campo Celik nei minuti finali che prende il posto di Spinazzola. Ci prova Wijnaldum all'86'. Calcia col destro, ma la sua conclusione finisce a lato di poco. Finisce 1-0 al de Kuip, tra 7 giorni il ritorno. Domenica c'è l'Udinese.

Feyenoord-Roma 1-0, il tabellino — FEYENOORD (4-3-3): Bijlow; Geertruida, Trauner, Hancko, Hartman; Kocku, Wieffer, Szymanski; Jahanbakhsh (72' Danilo), Gimenez (82' Lopez), Idrissi (Paixao 64'). A disposizione: Marciano, Wellenreuther, Troost, Pedersen, Rasmussen, Kasanwirjo, Lopez, Dilrosun, Walemark, Taabouni, Paixao, Milambo, Bullaude, Danilo. Allenatore: Slot.

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Zalewski, Cristante, Matic, Spinazzola (84' Celik); Dybala (25' El Shaarawy), Pellegrini (46' Wijnaldum); Abraham (58' Belotti). A disposizione: Svilar, Boer, Llorente, Kumbulla, Celik, Bove, Tahirovic, Camara, Wijnaldum, Belotti, El Shaarawy, Volpato. Allenatore: Mourinho.

Arbitro: Sanchez (Spagna). Assistenti: Cabanero, Prieto. Quarto uomo: Grado. Var: Munuera. Avar: Cuadra.

Marcatori: Wieffer 54' (F)

Ammoniti: Wieffer (F), Szymanski (F)