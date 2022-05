Il Feyenoord attacca la UEFA con una nota: “Delusi dal limitato numero di biglietti”

Il club olandese afferma: "La finale e le tifoserie avrebbero meritato un teatro più grande"

Domani partirà la vendita libera dei biglietti validi per la finale di Conference League tra Roma e Feyenoord. Il club olandese, in una nota pubblicata sui canali ufficiali per spiegare le modalità d'acquisto, non ha risparmiato alla UEFA una dura critica: "Innanzitutto, siamo delusi dal limitato numero di tagliandi messi a disposizione di entrambe le squadre per questa storica finale. Un bello spot come Roma-Feyenoord, a nostro avviso, avrebbe meritato un teatro un palco più grande da almeno 10 mila posti per ciascuna tifoseria". Lo stadio di Tirana che ospiterà la partita, l’Arena Kombetare, ha una disponibilità inferiore a 19 mila posti. Sicuramente insufficienti per due popoli caldi come quello romanista e quello olandese.