Il Dybala Day ha fatto il giro del mondo: sui social anche il like di Bailly

La presentazione di Dybala ha fatto rimanere a bocca aperti tutti, compreso lo stesso Paulo che non si sarebbe mai aspettato tutto questo amore. Sui social sono stati pubblicati tantissimi video. Bailly, obiettivo della Roma per la difesa, ha messo mi piace al post del giornalista di Sky Fabrizio Romano. Il giocatore del Manchester ha apprezzato i tanti tifosi giallorossi che cantavano l'inno all'Eur. L'ivoriano è un pupillo di Mourinho ed è molto vicino alla Roma. Può arrivare con la stessa formula di Wijnaldum e lo stipendio pagato per buona parte dal club inglese.