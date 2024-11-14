Nella giornata di oggi, Claudio Ranieri è stato ufficializzato come nuovo tecnico della Roma (per la terza volta in carriera). Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il tecnico di Testaccio, dopo aver presentato il suo staff (lo storico vice Benetti, il collaboratore Spalla e i preparatori Spignoli e Catalano) ha tenuto a rapporto la squadra dove ha anche ritrovato tre dei suoi ex giocatori del 2019: Pellegrini, Cristante ed El Shaarawy. Il Mister ha parlato chiaro, chiedendo compattezza e identità, e ha sottolineato soprattutto ai nuovi arrivati l'importanza della maglia giallorossa e la necessità di riconquistare la fiducia della tifoseria. La Roma ha ripreso quindi gli allenamenti, senza i giocatori impegnati con le rispettive nazionali, per prepararsi al difficile trittico di partite contro Napoli, Tottenham e Atalanta. Ranieri, con il cappotto e uno sguardo attento, ha osservato la seduta accanto al ds Florent Ghisolfi, con cui ha avuto un lungo colloquio.