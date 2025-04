Il derby sul campo da padel: Candela e Perrotta sfidano Di Canio e Marcolin

Domenica alle 13:30 i 4 ex calciatori si sfideranno al Villa Pamphili Padel Club per un assaggio della stracittadina in programma alle 20:45

Domenica alle 20:45 andrà in scena il derby tra Roma e Lazio, uno dei più sentiti degli ultimi tempi vista anche la vicinanza di classifica e l'obiettivo comune, partecipare alla prossima Champions League. Prima della stracittadina che vedrà protagonisti Ranieri e Baroni ci sarà un altro derby della Capitale, stavolta su un campo da padel con protagonisti 4 leggende della storia giallorossa e biancoceleste. Domenica, alle 13.30, al Villa Pamphili Padel Club andrà in scena la seconda edizione del derby romano di padel tra ex campioni giallorossi e biancocelesti. Dopo la vittoria all’ultimo tie-break di sei mesi fa, Paolo Di Canio torna in campo affiancato stavolta da Dario Marcolin. Dall’altra parte della rete, in cerca di rivincita, l’affiatata coppia romanista formata da Vincent Candela e Simone Perrotta. Battute, sfottò e spirito agonistico non mancano già alla vigilia: “Siamo in gran forma, stavolta vinciamo noi. La partita dell'anno scorso non la ricordo neanche. Mi dispiace tanto per Dario e Paolo che sono due grandi amici, ma vinciamo noi”, annuncia Candela. “Cari Vincent e Simone, noi siamo sempre a rete e fisicamente integri. Preparatevi”, risponde Marcolin. Una sfida vera, combattuta e piena di passione, accompagnata da uno spirito goliardico nel segno della sportività.