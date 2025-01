Il derby della capitale si decide là in mezzo

Nel cuore del derby di Roma. Un centrocampo che genera energia, benzina vitale e probabilmente decisiva nella sfida tra Ranieri e Baroni, come riporta Tuttosport. I giallorossi con Paredes e Koné, la Lazio con Guendouzi e Rovella. Il motore di due squadre che fin qui hanno viaggiato a velocità opposte, anche se, a dire il vero, il tandem romanista è in voga da pochissimo tempo. Merito, tra i tanti, di Claudio Ranieri, che appena sbarcato a Trigoria ha tolto quello strato di polvere che s'era formato su Leandro Paredes. Dopo la gara persa a Napoli gli ha restituito le chiavi del centrocampo, affiancandogli corsa, resistenza e il recupero di tanti palloni garantiti da Manu Koné. L'unico tra gli acquisti estivi a mantenere le premesse. Domenica però si ritroveranno di fronte a una mediana tra le più rodate del campionato. Perché Guendouzi e Rovella sono le colonne portanti di una Lazio che vola. Lì in mezzo saranno come sempre scintille tra Guendouzi e Paredes, con il loro carattere da derby e la puntuale grinta non risparmieranno i soliti colpi al limite. Più sopraffina, dall'altro lato, la tecnica di Rovella e Koné, due che amano far parlare il talento, esaltare la tecnica sapendola abbinare a una giusta dose di agonismo.