Il derby del sangue: la Roma vince 7-4 nella sfida al Policlinico Tor Vergata

Energia, passione e solidarietà hanno colorato il Centro Trasfusionale del Policlinico Tor Vergata in occasione dell’iniziativa “Il derby ce l’ho nel sangue”, che ha visto protagonisti i tifosi di Lazio e Roma. Numerosi sostenitori delle due squadre capitoline si sono presentati per donare sangue e sostenere simbolicamente il proprio club. Ogni tre donatori, un gol: il risultato finale ha premiato i colori giallorossi con un 7-4 sugli avversari biancocelesti. A fare da cornice all’evento, la partecipazione del Commissario Straordinario del PTV, Dott.ssa Isabella Mastrobuono, del Direttore della UOSD Medicina Trasfusionale, Prof. Francesco Buccisano, oltre agli infermieri di sala, ai volontari dell’Associazione Volontari per il Policlinico Tor Vergata e di ABZero, da sempre in prima linea nella promozione della donazione del sangue.