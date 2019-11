Il curioso caso di Roma e Lazio: stessi risultati da 4 partite, stesso percorso da 8. E anche ieri…

Diverse nei colori ma uguali nei risultati. Quello che sta accadendo a Roma e Lazio è qualcosa di particolare. Le due rivali storiche viaggiano da otto partite allo stesso identico ritmo in campionato. Semplice coincidenza? Ciò che salta all’occhio dei più attenti, però, è il fatto che giallorossi e biancocelesti da quattro gare abbiano ottenuto al fischio finale gli stessi identici risultati: ieri sera, poi, tutte e due le squadre romane si sono fatte beffare proprio allo scadere, perdendo 2-1 una contro i tedeschi del Moenchengladbach, l’altra contro gli scozzesi del Celtic all’Olimpico.

In campionato la storia si ripete: 2-1 in Roma-Napoli, 1-2 in Milan-Lazio. Nella decima di Serie A il copione è sempre quello: la Roma sbanca Udine con quattro gol in dieci uomini, i cugini laziali in casa rifilano un poker al Torino. Se si vuole riavvolgere il nastro fino ad arrivare alla nona di campionato, le partite di Roma e Lazio hanno seguito la stessa sceneggiatura: prima passano in vantaggio, poi si fanno pareggiare e infine portano a casa il risultato: Roma-Milan 2-1, Fiorentina-Lazio 1-2. È dalla quarta giornata che gli esiti finali delle partite delle due romane sono stati gli stessi e hanno permesso alle squadre di raccogliere gli stessi punti.

Gli ultimi 8 risultati delle due romane.

Fiorentina-Lazio 1-2 – Roma-Milan 2-1

Lazio-Torino 4-0 – Udinese-Roma 0-4

Roma-Napoli 2-1 – Milan-Lazio 1-2

Lazio-Celtic 1-2 – Borussia Mönchengladbach-Roma 1-2

Il percorso in campionato dalla quarta all’undicesima giornata.

Roma vince (vs Bologna) – Lazio vince (vs Parma)

Roma perde (vs Atalanta) – Lazio perde (vs Inter)

Roma vince (vs Lecce) – Lazio vince (vs Genoa)

Roma pareggia (vs Cagliari) – Lazio pareggia (vs Bologna)

Roma pareggia (vs Samp) – Lazio pareggia (vs Atalanta)

Roma vince (vs Milan) – Lazio vince (vs Lazio)

Roma vince (vs Udinese) – Lazio vince (vs Torino)

Roma vince (vs Napoli) – Lazio vince (vs Milan)