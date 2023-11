Il coro della Sud diventa la colonna sonora dei gol della Roma: ecco la nuova canzone

Le rimonte e i gol della Roma hanno una nuova colonna sonora allo stadio Olimpico. I più attenti avranno infatti notato che dopo ogni rete giallorossa - quelle di Azmoun e Lukaku - contro il Lecce non è partito il solito ritornello 'La Roma sì e il Feye no', sulla base di 'Never Going Home', che dalla vittoria della Conference ha accompagnato le celebrazioni alle marcature romaniste. Già ieri infatti lo speaker ha messo play sul remix de 'La Colegiala', canzone sudamericana degli anni '80 diventata un grande classico nel suo originale e poi ovviamente pubblicata in varie versioni più moderne e dance. Su queste note la Curva Sud nel 2019 ha lanciato un coro, molto simile a quello di oggi, cantato fuori dallo stadio, ma senza che prendesse poi particolarmente piede. Ultimamente questo ritornello è stato ripreso nuovamente e ora è entrato a tutti gli effetti nel repertorio della Sud, cantato poi da tutto l'Olimpico, per ogni partita della Roma. La ritmica e la melodia riconducono appunto al remix de 'La colegiala' con questo testo: "Giallorossa con la lupa sopra il petto, io di amarti non la smetto, sei la squadra del mio cuor! Non mollare, anche se poi giochi male, torneremo qui a cantare, per la squadra del mio cuor!". Da oggi anche la base risuona allo stadio Olimpico per celebrare i gol della squadra di Mourinho. E il coro sta diventando così sempre più virale.