Il mondo Roma è in lutto, oggi infatti è morto Nicholas Kanda. Il giovane tifoso giallorosso il 4 febbraio era stato ricoverato in ospedale dopo un grave incidente in auto. Il ragazzo studiava ad Amsterdarm e per seguire e tifare la propria squadra del cuore era tornato nella Capitale. La società capitolina, tramite il proprio profilo Twitter, ha voluto ricordare Nicholas con un bel messaggio di cordoglio.