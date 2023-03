Il commovente messaggio di Mazzone a Totti: “La storia non si dimentica”

Carlo Mazzone non dimentica il suo passato giallorosso. Questo pomeriggio, tramite i propri account social, l'ex allenatore della Roma ha voluto mandare un commovente messaggio a Francesco Totti: "La storia non si dimentica! Abbiamo scritto pagine che verranno lette in eterno! Carlo Mazzone e Francesco Totti nel nome di Roma!". Questa la didascalia scelta da Mazzone per accompagnare un video nel quale mostra un cofanetto contenente la fascia e la maglia dell'ex capitano risalenti alla stagione 2016/17. Al suo interno anche uno speciale ringraziamento da parte di Totti: "Una storia di calcio, di amore, di passione. Grazie per averla vissuta accanto a me". IN sottofondo l'immancabile "Mai sola Mai" di Marco Conidi.