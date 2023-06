Il campionato italiano cambia nome: all’estero si chiamerà Serie A Made in Italy

C'è aria di cambiamenti importanti attorno alla Serie A. A raccontarlo è l'amministratore delegato Luigi De Siervo che, ai microfoni del quotidiano spagnolo AS, ha parlato del momento generale che sta attraversando il calcio nostrano e, soprattutto, degli obiettivi futuri che caratterizzeranno il percorso della Lega. La svolta più drastica è quella del cambio di nome: "Abbiamo chiuso un accordo da 10 milioni a stagione con il Governo. Il nostro campionato fuori dall'Italia si chiamerà Serie A Made in Italy". Ovviamente, le rivoluzioni non riguarderanno solo il brand ma anche ciò che avverrà in campo: "Stiamo creando un prodotto più interessante, lavorando sulla sua qualità. Il tempo effettivo delle gare arriva al 66%, c'è un 33% che deve essere più attrattivo, ad esempio, con le telecamere utilizzate al cinema. Oggi dobbiamo competere con Netflix e Amazon, guadagnare il tempo libero delle persone”. Infine anche un commento sul periodo delle squadre italiane: "Negli ultimi quattro anni quattro squadre diverse hanno vinto lo scudetto, cosa che non accade in nessun altro campionato".