Il Bologna ferma la Roma, che resta quinta. Pari con testa al Leicester (0-0)

I giallorossi pagano il turnover e una serata negativa in attacco. La squadra di Mourinho sale a 59 punti

Valerio Salviani

La Roma impatta contro il muro del Bologna e non va oltre lo 0-0 all'Olimpico. Il turnover e una serata poco ispirata in fase offensiva sono il mix che frena i giallorossi. Gli emiliani sono bravi a tenere botta e possono contare su uno Skorupski versione deluxe. Il trio offensivo inedito formato da Perez, Felix e Zaniolo non funziona e gli ingressi di Abraham e Pellegrini nella ripresa non cambiano la musica. La Roma non sembra distratta, ma controllata sì. Il Leicester è dietro l'angolo e si vede. La squadra di Mourinho torna quinta, ma ora è a pari punti con la Lazio.

Bologna tosto, la Roma non passa: 0-0 dopo 45'

Mourinho pensa al Leicester e definisce il suo turnover "cambi necessari" nell'intervista pre-partita. Fuori la spina dorsale della squadra, ossia Smalling, Pellegrini e Abraham. Si rivede Carles Perez, schierato come interno di centrocampo. A destra gioca Maitland-Niles, che dopo qualche prestazione negativa, stavolta comincia bene. Da due sue discese nascono altrettanti episodi dubbi, per cui la Roma recriminerà anche dopo il match. Il primo dopo pochi secondi dal fischio d'inizio: l'inglese arriva sul fondo e mette in mezzo, Medel interviene scomposto e sembra toccare la palla col braccio. Per l'arbitro e il Var però è tutto regolare. Al 10' l'ex Arsenal scappa indisturbato verso la porta e viene servito da Zaniolo, Hickey lo tocca da dietro e lo fa cadere poco fuori dall'area. Anche in questo caso però per Fabbri non c'è fallo.

L'avvio di partita è tutto giallorosso, ma il Bologna fa tremare la difesa di Mourinho ogni volta che Arnautovic prende palla. L'austriaco è sempre pericoloso e impegna Rui Patricio in almeno un paio d'occasioni, senza riuscire a superarlo. Al 28' ancora un ottimo Maitland-Niles trova Zaniolo in area sulla sinistra, il numero 22 pensa al tiro al volo, poi controlla e calcia, ma Skorupski risponde salvando i suoi. Al 39' il portiere polacco si ripete su Carles Perez, che da fuori area aveva liberato il sinistro trovando potenza e un buon angolo. Non abbastanza per la rete dell'1-0. Gli ultimi cinque minuti del tempo sono tutti targati Bologna. Al 42' Kasius sfrutta un intervento a vuoto di Ibanez e mette in mezzo una palla pericolosa, su cui è bravo Mancini a chiudere. Un minuto dopo Orsolini calcia defilato e trova l'uscita perfetta di Rui Patricio a chiudergli la porta. Il primo tempo si chiude (senza recupero) 0-0.

La Roma non segna, finisce 0-0

Il secondo tempo comincia come il primo, con la Roma che preme in attacco ma fatica a trovare la giocata vincente. Veretout ci prova con un calcio di punizione conquistato da Felix, ma il suo tiro viene deviato in angolo. Al 50' Fabbri espelle Nuno Santos, troppo agitato in panchina a suo avviso. Al 58' Mourinho decide che è il momento di fare sul serio e cambia 4 giocatori insieme. Dentro Zalewski, Karsdorp, Pellegrini e Abraham, ma l'occasione da gol ce l'ha Arnautovic, che si libera alle spalle di Mancini e calcia su cross di Orsolini, non trovando la porta. Al 67' la Roma va a un passo dal vantaggio con la solita occasione su calcio da fermo. Kumbulla gira bene di testa un cross da calcio d'angolo, ma Skorupski è ancora decisivo. Passano i minuti, ma il muro del Bologna non cede.

I rossoblù si abbassano, lasciando l'iniziativa alla squadra di Mourinho, che non riesce a costruire. L'ultima mossa per provare a vincere si chiama Shomurodov (niente da fare per Spinazzola che rimanda il rientro). A dieci minuti dalla fine Abraham batte un colpo. L'inglese aggancia un pallone difficile, poi gira verso la porta e manca lo specchio di poco. All'87' De Silvestri va a un passo dalla beffa con un colpo di testa, propiziato ancora una volta da un intervento a vuoto di Ibanez. È bravo e fortunato Rui Patricio a evitare il peggio, mettendo i guantoni sul colpo di testa del terzino. Nel recupero Pellegrini sfiora l'eurogol, ma la palla finisce fuori.

Il tabellino di Roma-Bologna 0-0

Roma (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Ibanez, Kumbulla; Maitland-Niles (58’ Karsdorp), Cristante, Veretout (77’ Shomurodov), El Shaarawy (58’ Zalewski); Felix (58’ Abraham), Carles Perez (58’ Pellegrini), Zaniolo. All. Mourinho. A disposizione: Boer, Fuzato, Spinazzola, Bove, Smalling, Diawara.

Bologna (3-5-2): Skorupski; Soumaoro, Medel, Bonifazi (82’ Theate); Kasius (62’ De Silvestri), Dominguez (92’ Svanberg), Schouten, Soriano (82’ Aebischer), Hickey; Orsolini (62’ Barrow), Arnautovic. All. Mihajlovic (in panchina Tanjga). A disposizione: Bardi, Mbaye, Binks, Viola, Santander, Sansone.

Arbitro: Fabbri. Assistenti: Raspollini-Di Gioia. IV uomo: Camplone. Var: Piccinini. Avar: Alassio.

NOTE Ammoniti: 41’ Medel Espulsi: 52’ Nuno Santos (proteste) Spettatori: 62.988 Incasso 690.073 euro