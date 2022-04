Il Bodo denuncia Nuno Santos: “Mani al collo a Knutsen, c’è un video”

Il club norvegese ha fornito tramite un comunicato ufficiale la propria versione dei fatti sulla lite avvenuta ieri negli spogliatoi tra le due società

"Il comportamento della Roma è un attacco fisico a Knutsen, e un attacco sistematico ai valori di Glimt", inizia così il comunicato che poi prosegue parlando anche di un presunto video che mostrerebbe la verità dei fatti: "La Roma sta bombardando i media di falsità, nel tentativo di nascondere il comportamento antisportivo. Glimt sa che c'è un video dell'incidente, che mostra l'attacco a Knutsen da parte di rappresentanti della Roma. Il club ha visto questo video. Chiediamo che il pubblico abbia accesso a questo video di proprietà della UEFA". Il comunicato del Bodo continua con le parole dell'allenatore che, secondo Pellegrini, nel post partita avrebbe aggredito il preparatore dei portieri giallorosso, versione rispedita al mittente dallo stesso Knusten:"Una comprovata violazione delle regole del gioco è che l'allenatore dei portieri della Roma si è posizionato illegalmente fuori dallo staff tecnico, dove ha continuamente molestato verbalmente Knutsen. Glimt ne ha informato il quarto arbitro e il delegato UEFA in diverse occasioni. Le denunce non sono state ascoltate e l'allenatore dei portieri della Roma ha potuto continuare il suo comportamento senza ostacoli. Tutto è culminato in un attacco fisico contro di me nel tunnel dei giocatori. Di solito per natura mi allontanerei, in questo caso, sono stato aggredito fisicamente. Mi ha afferrato per il collo e mi spinto contro il muro. È naturale che poi ho dovuto difendermi".