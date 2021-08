Il Betis ancora ko in amichevole: l’Almeria vince 2-1, doppietta per Sadiq

La squadra di Pellegrini la terza amichevole sulle quattro giocate nel precampionato: due gol dell'ex giallorosso

Archiviata la vittoria contro il Belenenses, la Roma si prepara ad affrontare l'ultima amichevole in terra iberica. Sabato sera la squadra di Mourinho affronterà il Real Betis di Manuel Pellegrini nella prima edizione della 'Unbeatables Cup' al 'Benito Villamarin' di Siviglia. I giallorossi arriveranno al match da imbattuti dopo sette partite mentre i biancoverdi ne hanno vinta solo una delle quattro disputate. L'ultima delle tre sconfitte collezionate in questo precampionato è arrivata poco fa al cospetto dell'Almeria. Mattatore della serata Umar Sadiq, ex attaccante della Roma decisivo nel 2-1 finale con una doppietta. Di Rober il gol andaluso. Un ko che per il Betis arriva dopo quelli contro Wolverhampton e Derby County (entrambe per 0-1) mentre l'unico successo è stato registrato contro il Leeds di Bielsa per 3-2.