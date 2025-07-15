Il Benfica ha presentato un'offerta da 25 milioni di euro più bonus al Palmeiras per l'acquisto di Richard Rios. A riportarlo è Sportitalia secondo cui tra il club portoghese e il centrocampista colombiano ci sarebbe una base di accordo per i termini personali. Il classe 2000 direbbe "si" all'operazione se tra le due società si trovasse un accordo totale. Non buone notizie per la Roma, dunque, che avrà bisogno di superare la concorrenza delle Aquile. Nonostante il Benfica abbia chiuso per Barrenechea, si è inserita nella pista che porta all'obbiettivo numero 1 del mercato giallorosso. Come successivamente riportato da Il Tempo, il Benfica avrebbe offerto al colombiano 2,5 milioni annui. Per l'entourage circa 3 milioni.