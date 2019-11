Il Basaksehir non sa più perdere: 11 risultati utili dopo la sconfitta contro la Roma

L’ultima sconfitta registrata dal Basaksehir in questa stagione risale al 19 settembre. L’occasione era la sfida di Europa League all’Olimpico proprio contro la Roma, persa per 4-0 contro i giallorossi. Da allora la squadra allenata da Okan Buruk viaggia ad alta velocità, con una striscia positiva di 7 vittorie e 4 pareggi. Il piazzamento al secondo posto in campionato (a pari punti con il Trabzonspor) e il primo posto nel Gruppo J in Europa League sono arrivati anche grazie all’apporto dell’attaccante francese Crivelli, bomber dei turchi con 9 gol e 2 assist. In questi 11 risultati consecutivi la media è stata di due gol a partita. La Roma è avvisata, la squadra vista all’andata ha voltato decisamente pagina.