Roma-Juventus, la rabbia dei tifosi con Fonseca: “Imbarazzante, da mandare via subito”

La Roma conquista il suo secondo punto stagionale, ma le grosse occasioni capitate a Mkhitaryan e Dzeko e l’espulsione di Rabiot avrebbero potuto cambiare in maniera decisiva il corso della partita. Paulo Fonseca, apparso scuro in volto al termine della partita, si è detto insoddisfatto del risultato finale, tuttavia nel mirino dei tifosi è finito proprio l’allenatore portoghese. Sui social sono in molti a dare al tecnico la colpa della mancata vittoria, principalmente per non aver fatto altre sostituzioni oltre agli ingressi di Bruno Peres e Diawara. “Allenatore imbarazzante. Squadra senza un’idea di schema offensivo che vive delle capacità dei singoli. Lettura della partita inesistente, tanto che fa 3 cambi su 10 in due partite. Spero veramente di non vederlo più sulla nostra panchina“, l’attacco a Fonseca.

“Allenatore imbarazzante. Squadra senza un’idea di schema offensivo che vive delle capacità dei singoli. Lettura della partita inesistente, tanto che fa 3 cambi su 10 in due partite. Spero veramente di non vederlo più sulla nostra panchina“, “Qualcuno esoneri Fonseca, alla prossima sconfitta deve andare a casa. E’ incapace di infondere intensità e personalità“, “Che allenatore… 11 contro 10 non ha saputo fare un minimo di contromosse“: questi i principali commenti, anche se sul banco degli imputati finiscono pure Dzeko e Bruno Peres, definito “imbarazzante”. E soprattutto il sogno resta Allegri per i tifosi della Roma e non solo: “Se hai in mano lui, Fonseca lo devi esonerare stasera. Non sa gestire i cambi”.

