Igor Zaniolo: “Nicolò dovrebbe tornare in campo ad aprile”

Importanti novità su Nicolò Zaniolo. In un’intervista al portale Calciospezia.it il papà Igor Zaniolo, oltre alle prossime s gare tra Roma e Spezia, previste a gennaio in campionato e Coppa Italia, ha parlato anche in merito al rientro in campo del centrocampista giallorosso. Queste le sue dichiarazioni.

Facciamo un rapido salto in avanti, a Gennaio si gioca per due volte nella stessa settimana Roma-Spezia.

Sarà una partita piacevole da seguire perché entrambe le squadre mi danno belle sensazioni. Sono due formazioni che per un motivo o per l’altro sento mie. Penso che sia bello che si possano incontrare in Coppa Italia e in campionato.

E Nicolò come sta e quando rientra?

Dovrebbe rientrare ad aprile, giusto in tempo per tornare a calcare l’erba del campo che fu il mio, il mitico Picco.