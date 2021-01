Iffhs, la classifica del 2020: Bayern Monaco primo, Roma 30°

L’IFFHS (International Federation of Football History Statistics) ha stilato la classifica mondiale dei club dell’anno solare 2020. In testa, naturalmente, c’è il Bayern Monaco, vincitore dell’ultima Champions League. Dietro i bavaresi, la sorpresa Palmeiras e il Paris Saint-Germain, mentre in quarta posizione c’è l’Inter. Per quanto riguarda le squadre italiane, la Roma si piazza al 30° posto, dopo Milan (6°), Juventus (7°), Napoli (21°) e Atalanta (22°), ma prima della Lazio, trentottesima.

Questa la top ten della classifica stilata dall’Iffhs: