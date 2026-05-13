Pietro Iemmello come Francesco Totti. No, non è un paragone di campo, ma il racconto di quanto accaduto ieri sera sul rettangolo verde del Ceravolo. Il Catanzaro ha battuto 3-0 l'Avellino regalandosi il Palermo di Inzaghi in una delle due semifinali play-off di Serie B, ma a prendersi la scena ieri sera è stato il numero 9 delle Aquile. L'ex attaccante tra le altre di Benevento, Foggia, Frosinone e Frosinone ha esultato dopo aver trasformato il rigore del tris giallorosso in un modo molto romanista. Iemmello infatti ha alzato la maglia del Catanzaro svelando una maglia gialla con la scritta in rosso '6 Unica', proprio come fece Francesco Totti per festeggiare il 5-1 nel derby contro la Lazio del 10 marzo 2002. Un ricordo, sicuramente, lo avrà accesso anche nell'ex giallorosso Alberto Aquilani, allenatore proprio del Catanzaro. "Non so a voi, ma a me questa maglia ricorda qualcosa", ha scritto la Lega B sui social.

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