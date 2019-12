Termina qui la spedizione statunitense della Roma Under 14 nella ICC Futures. I ragazzi di mister Rubinacci sono stati eliminati in semifinale ,dell’edizione giovanile dell’International Champions Cup, dai pari età del PSG. I francesi si impongono per 2-0 e spezzano sul più bello i sogni di speranza dei giovani romanisti. L’under 14 esce a testa alta, consapevole di aver onorato fino in fondo la prestigiosa competizione.