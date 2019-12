ICC Futures, parte forte la Roma Under 14: vittorie contro Allstade Seuno Alianza e Tampa Bay Rowdies

Comincia con un doppio successo l’avventura della Roma Under 14 in terra statunitense. La squadra di mister Rubinacci, impegnata nell’ICC Futures (l’International Champions Cup dei giovani) di scena in Florida, ha sconfitto all’esordio l’Allstade Seuno Alianza con il risultato di 4-1 grazie alla doppietta di Nardozi e alla rete di Bauco. Nella seconda partita della giornata sono scesi in campo contro i Tampa Bay Rowdies, vincendo di misura per 1-0. Sul proprio profilo Twitter, la Roma festeggia con un post l’ottima partenza dei giovanissimi giallorossi che, alle 17:40, affronteranno i pari età dell’Arsenal.