ICC Futures, l’Under 14 supera 3 a 0 il Real. L’orgoglio di Pallotta: “Fiero di voi” – FOTO

La Roma Under 14 di Rubinacci non si ferma più. Nel torneo statunitense ICC Futures i giovani giallorossi continuano a macinare risultati prestigiosi su risultati prestigiosi. L’ultimo in ordine cronologico è stato la vittoria nei quarti di finale contro il Real Madrid con il parziale di 3 a 0. In rete per la Roma Guglielmelli, Real e Bauco, che hanno regalato così l’accesso alla semifinali alla rappresentativa romanista. Puntuale è arrivato anche il tweet del presidente giallorosso James Pallotta: “Sono molto orgoglioso dei ragazzi dell’Under 14 della Roma e di tutto lo staff. Congratulazioni per un grande risultato contro il Real Madrid e buona fortuna per le semifinali“.