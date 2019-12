ICC Futures, ancora una vittoria per l’Under 14: Arsenal battuto 2-0 – VIDEO

Continua a macinare vittorie su vittorie la Roma Under 14 di Rubinacci, che nel torneo negli Stati Uniti ICC Futures ha ottenuto un successo di assoluto prestigio sconfiggendo l’Arsenal 2 a 0. In vantaggio i giallorossi con un grandissimo gol di Guglielmelli, caparbio a recuperare un pallone al limite dell’area e bravo a infilare il portiere degli inglesi con una gran conclusione di destro dalla distanza. Il sigillo finale lo ha firmato invece Della Rocca, freddo dal dischetto a spiazzare l’estremo difensore. Al momento la squadra romanista comanda in solitaria il Gruppo 4, grazie a tre vittorie in tre partite.