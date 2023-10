Ibrahimovic: “Lukaku ora è nella città del Papa, quindi sta giocando per me”

Zlatan Ibrahimovic ha rilasciato un'intervista durante il Festival dello Sport a Trento. L'ex attaccante del Milan ha parlato del suo scontro con Romelu Lukaku in un derby di Milano. Queste le sue parole riportate da La Gazzetta dello Sport: "Lukaku gioca nella città del Papa? Sta giocando per me... Io lo conosco, ho giocato un anno con lui e non è quella persona che si è vista quella volta nel derby. Non mi aspettavo quell'atteggiamento. Colpa dei media, che lo hanno fatto sentire quello che non è. È stata una cosa strana, non era da lui, non è uno cattivo. Io invece sono stato me stesso... Io ho difeso i miei compagni e poi mi sono detto 'se giochiamo un'altra partita vediamo cosa succede'".