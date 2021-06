Ibrahimovic: “La Roma bella sfida per Mou, non è abituato a partire sfavorito”

Il centravanti rossonero commenta il ritorno in serie A del portoghese, che lo ha allenato all'Inter e allo United. "Arriva in un club non favorito, ma sarà bello per questo"

Ibrahimovic torna a parlare di Mourinho. Il centravanti rossonero, intervistato da La Gazzetta dello Sport, ha commentato il clamoroso ritorno del tecnico portoghese in serie A, questa volta sulla panchina della Roma. "Una bella sfida: come è successo a me, arriva in un club che non è favorito e lui non era abituato", ha detto Ibra, "Ma proprio per questo sarà bello. E poi Mourinho è un personaggio, tutto quello che dice fa il giro del mondo. Per la serie A è un buon acquisto sotto tutti i punti di vista". Mourinho ha allenato Ibrahimovic per tre stagioni. La prima all'Inter, un anno prima di conquistare il triplete. La seconda e la terza, invece, allo United. I due si ritrovano, dunque, da avversari: uno dei tanti incroci creati dal ritorno dello Special One.