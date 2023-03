Ibanez un altro derby da incubo: ennesimo disastro contro la Lazio. Espulso al 32′

Il derby non è la gara per Ibanez e anche oggi il centrale lo ha dimostrato. L'ex Atalana ha commesso due falli sciocchi nel giro di pochi minuti, prima su Anderson e poi su Milinkovic, ed è stato espulso al 32' lasciando la Roma in 10 uomini. La Curva Nord lo ha preso in giro cantando: "Ibanez uno di noi". Infatti non è la prima volta che Roger condanna i giallorossi nella stracittadina. Nella sfida del 2021 con Fonseca in panchina aveva regalato due reti ai bianconcelesti. Dei disatri che spianarono la strada alla Lazio di Inzaghi che vinse 3-0. Quest'anno, nonostante l'ottima annata, la sua stagione era già stata macchiata dall'harakiri al derby d'andata. Palla persa in area di rigore e gol di Felipe Anderson. È già il terzo grave errore di Ibanez che complica nuovamente un derby alla squadra di Mourinho.