Ibanez suona la carica prima della finale: “Pronti per la nostra ultima battaglia”

Il centrale giallorosso carica squadra e ambiente alla vigilia del match contro il Feyenoord valido per la conquista della Conference League

Roger Ibanez, tramite il suo profilo ufficiale Instagram ha voluto caricare tutta la squadra in vista dell'ultimo impegno stagionale in programma domani a Tirana contro il Feyenoord: "Pronti per la nostra ultima battaglia". Questa la descrizione scelta dal centrale giallorosso che domani proverà, insieme ai suoi compagni, a riportare a Roma un trofeo che manca ormai da 14 anni.