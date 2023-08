Ibanez saluta la Roma: “Grazie di tutto! È stato speciale e indimenticabile”

I saluti a Roger Ibanez erano arrivati già alcuni giorni fa da parte di Mourinho, ma l'ufficialità circa la sua cessione all'Al-Ahli è arrivata solo oggi con un post sui social direttamente dagli account ufficiali della Roma. Insieme agli addii dello Special One e quelli di Calvarese, erano arrivati da poco anche quelli da parte di El Shaarawy che con una storia su Instagram ha augurato un "In bocca al lupo" al suo ormai ex compagno. Ma anche il difensore brasiliano ci ha tenuto a salutare Roma e i tifosi con un post sui social. Il video pubblicato dal giocatore ripercorre alcuni dei momenti più emozionanti per lui al club giallorosso, come i suoi gol e la vittoria della Conference League. "Grazie per tutto Roma! Tutto quello che ho vissuto qui è stato speciale e indimenticabile. Sarà sempre nella mia storia!", queste le parole di Ibanez sotto al post. Il difensore ha ricevuto i saluti di migliaia di tifosi che nonostante gli alti e bassi di questa ultima stagione gli hanno dedicato i migliori auguri per la sua nuova avventura in Arabia.