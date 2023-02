Ibanez: “Questo è lo spirito giusto”, Dybala: “Vittoria importante”

La Roma batte l'Empoli 2-0 all'Olimpico e grazie a questa vittoria sale a quota 40 punti raggiungendo l'Inter al secondo posto in classifica. Al termine della gara i giallorossi hanno espresso la loro felicità per il risultato attraverso i social. Gara subito in discesa grazie ai due gol segnati nei primi sei minuti di gioco. A sbloccare il risultato ci ha pensato Roger Ibanez con un colpo di testa su angolo di Dybala. Il difensore brasiliano si Instagram scrive: "Questo è lo spirito giusto! Daje Roma". La Joya, artefice anche dell'assist del raddoppio giallorosso firmato da Abraham, scrive: "Ben fatto!! Vittoria importante e avanti alla prossima". Ecco Nicola Zalewski che dice: "Ripartiamo, uniti! Felice per i 3 punti e per le prime 50 gare con questa maglia addosso".