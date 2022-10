Ibanez: “Pronti per domani”, Celik: “Concentrazione totale”

Alla vigilia della sfida di Europa League contro il Betis all'Olimpico, alcuni giocatori della Roma hanno espresso il loro stato d'animo attraversi il proprio account social. E' il caso , per esempio, di Roger Ibanez sche su Instagram scrive "Siamo pronti per domani".

Anche Mehmet Zeki Celik carica l'ambiente in vista della partita contro gli spagnoli per la terza giornata della fase a giorni dell'Europa League: "Pronto per domani. Concentrazione totale", il commento che accompagna la foto su Instagram.