Ibanez: “Perdonateci se abbiamo sbagliato, lotteremo fino alla fine per questa maglia” – FOTO

Al termine di una partita al cardiopalma, che ha visto la Roma battere lo Spezia per 4-3 grazie al gol allo scadere di Lorenzo Pellegrini, Ibanez si affida a Instagram per esprimere le sue emozioni. Questo il post del difensore brasiliano: “E’ stata una settimana difficile, forse la peggiore da quando sono in Italia. Ho sofferto molto e ho raccolto le idee per ricominciare, perché in questo sport si può cadere, ma la cosa importante è sapersi sempre rialzare. Oggi abbiamo lottato fino alla fine, ed è quello che faremo sempre per questa maglia. Perdonateci se abbiamo sbagliato, ma siamo anche noi esseri umani. Forza Roma!“.